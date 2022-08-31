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Исследование подтвердило одобрение россиянами работы депутатов Госдумы

31 августа 11:44
Фото: duma.gov.ru
Институт развития правового общества (ИРПО) опубликовал результаты исследования оценки россиянами деятельности Госдумы РФ. Позитивно оценивают работу депутатов 58% респондентов.

Более 50% жителей России дали высокую оценку деятельности Госдумы и её спикера Вячеслава Володина, пишет kp.ru.

В ходе исследования специалисты провели социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования состоялся методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего к участию в исследовании были привлечены 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос был проведен 1-9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов.

По результатам опроса стало известно, что 58% опрошенных россиян дают работе Госдумы РФ позитивную оценку. Положительная оценка выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с прошлогодними результатами подобного опроса.

Главным достижением Госдумы за последний год участники опроса считают ужесточение ответственности за педофилию (61%), за отождествление действий СССР и фашистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%). Также был получен позитивный отклик на ратификацию договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории участников боевых действий (по 35%).

Высокую оценку россияне дали деятельности председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: более половины граждан описывают его работу на посту спикера как эффективную и значимую. Данный показатель вырос на 6 п. п. по сравнению с подобным опросом 2021 года. Вячеслав Володин также оказался на вершине рейтинга представителей Госдумы, которые пользуются наибольшим уважением.

Отдельный блок исследования имел отношение к взаимодействию россиян с Госдумой и доступности информации от законодателей. 79% респондентов смогли назвать хотя бы один источник информации парламента РФ. Наиболее популярными официальными ресурсами стали сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и Telegram-канал нижней палаты. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента самая большая узнаваемость в обществе у канала «Дума ТВ».

Адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш высказала мнение о заметном росте показателей оценки гражданами влияния Госдумы за последний год. Это стало возможно на фоне консолидации в обществе и роста поддержки руководства страны после начала СВО России на Украине.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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