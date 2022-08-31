Исследование подтвердило одобрение россиянами работы депутатов Госдумы

В ходе исследования специалисты провели социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования состоялся методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего к участию в исследовании были привлечены 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос был проведен 1-9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов.