"Х5 Клуб" объединил программы лояльности популярных торговых сетей

Первопроходцем в сфере внедрения разных программ лояльности традиционно считают сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» (входит в состав X5 Group). Последнее нововведение сети – возможность использовать одну карту, чтобы копить баллы одновременно в двух сетях – «Пятерочке» и «Перекрестке» по всей России. Эта инициатива была благосклонно встречена покупателями, хотя программу запустили совсем недавно. Приятно, что маркетологи «Пятерочки» решили не усложнять жизнь покупателям и не требовать от них лишних действий. Неважно, держателем какой карты является клиент и какое приложение загружено на его телефоне. Баллы в любом случае будут копиться на карте. Эксперты оценивают это предложение как эффективный маркетинговый ход. Часть функционала, в частности, по кобрендовым проектам, пока проходит этап доработки.