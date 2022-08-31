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"Х5 Клуб" объединил программы лояльности популярных торговых сетей

31 августа 14:15
Фото: 5ka.ru
В условиях сложностей на рынке многие коммерческие организации приходят к идее пересмотра своих программ лояльности. Трендом сегодняшнего дня называют программы интеграции бонусных карт на нескольких участников рынка.

Особой любовью российских клиентов в торговых сетях пользуются интегрированные программы платежной системы «Мир». Благодаря им при оплате картой «Мир» в торговых сетях «Детский мир» или «Пятерочка» покупателям начисляется кешбэк. Такие предложения привлекают клиентов и получают одобрение экспертов. Об этом пишет eg.ru.

Тем не менее лидерами по популярности по-прежнему остаются бонусные программы, в рамках которых за каждую покупку начисляются баллы для использования во время дальнейшего шопинга.

Самая простая версия программы лояльности – возможность накапливать бонусные баллы в определенном магазине или торговой сети. Правда, согласно отзывам покупателей, бонусные карты, где накопленные баллы сгорают за короткий срок, скорее огорчают, нежели мотивируют на новые приобретения. Зато тенденция последнего времени – интеграция одной бонусной карты между несколькими торговыми сетями, оказывается привлекательной для покупателей.

Первопроходцем в сфере внедрения разных программ лояльности традиционно считают сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» (входит в состав X5 Group). Последнее нововведение сети – возможность использовать одну карту, чтобы копить баллы одновременно в двух сетях – «Пятерочке» и «Перекрестке» по всей России. Эта инициатива была благосклонно встречена покупателями, хотя программу запустили совсем недавно. Приятно, что маркетологи «Пятерочки» решили не усложнять жизнь покупателям и не требовать от них лишних действий. Неважно, держателем какой карты является клиент и какое приложение загружено на его телефоне. Баллы в любом случае будут копиться на карте. Эксперты оценивают это предложение как эффективный маркетинговый ход. Часть функционала, в частности, по кобрендовым проектам, пока проходит этап доработки.

Директор по маркетингу «Пятёрочки» Михаил Ярцев сообщил, что в сети знали, с каким нетерпением клиенты ждали восстановления действия программы лояльности, и старались обеспечить переход на российский процессинг максимально быстро, но с неукоснительным соблюдением требований качества и надёжности. Теперь авторы новинки надеются, что обновленная программа под названием «Х5 Клуб» окажется ещё более эффективным решением для всех, поскольку обеспечивает возможности экономить на покупках не только в «Пятёрочке», но и в «Перекрёстке».

Представитель торговой сети также заявил, что в программу лояльности со временем интегрируют дополнительные сервисы и расширят список партнеров. Например, скоро произойдет подключение к программе лояльности онлайн-гипермаркетов Vprok.ru Перекрёсток, «Много Лосося», Food.ru и других.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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