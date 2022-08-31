Для школьников Тюменской области открыт набор в лицей академии Яндекса

Чтобы попасть в лицей, сначала надо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. Здесь же можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. После успешного прохождения тестирования, ребят ждет собеседование с преподавателем.