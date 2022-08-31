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Для школьников Тюменской области открыт набор в лицей академии Яндекса

31 августа 12:03
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области 30 августа стартовал набор на новый учебный год в лицее академии Яндекса. Проект работает в региональной столице уже пятый год. На обучение в Лицей ждут школьников 8–10 классов, которые увлекаются программированием, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В Лицее юный «айтишникики» обучаются по самым современным программам и за два года освоят азы Python — одного из самых востребованных языков программирования.

На втором году обучения школьникам предстоит создать свои первые проекты. Например, выпускники прошлого года создали приложение для повышения цифровой грамотности у детей с ограниченными возможностями, социальную сеть для любителей астрономии и приложение для поиска волонтеров.

На уроках будет много теории, а также практических заданий для закрепления материала. Учёбе в лицее академии Яндекса нужно будет уделять минимум 8 часов в неделю.

Лицей академии Яндекса работает в Тюменской области благодаря поддержке регионального департамента информатизации. Классы открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

Чтобы попасть в лицей, сначала надо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. Здесь же можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. После успешного прохождения тестирования, ребят ждет собеседование с преподавателем.

Проект работает с 2016 года. Партнёр проекта в Тюменской области — региональный Департамент информатизации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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