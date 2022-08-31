Для школьников Тюменской области открыт набор в лицей академии Яндекса

В Лицее юный «айтишникики» обучаются по самым современным программам и за два года освоят азы Python — одного из самых востребованных языков программирования.
На втором году обучения школьникам предстоит создать свои первые проекты. Например, выпускники прошлого года создали приложение для повышения цифровой грамотности у детей с ограниченными возможностями, социальную сеть для любителей астрономии и приложение для поиска волонтеров.
На уроках будет много теории, а также практических заданий для закрепления материала. Учёбе в лицее академии Яндекса нужно будет уделять минимум 8 часов в неделю.
Лицей академии Яндекса работает в Тюменской области благодаря поддержке регионального департамента информатизации. Классы открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области.
Чтобы попасть в лицей, сначала надо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. Здесь же можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. После успешного прохождения тестирования, ребят ждет собеседование с преподавателем.
Проект работает с 2016 года. Партнёр проекта в Тюменской области — региональный Департамент информатизации.