«Для себя самая лучшая»: тюменский хореограф участвует в конкурсе MAXIM

«Наш город» выяснил у Виктории цель ее участия в конкурсе. Она признается, что решение участвовать она приняла спонтанно.
«Я зашла на сайт, оставила анкету. Будь, что будет», поделилась с нами конкурсантка.
Виктория рассказала, что всю жизнь занимается танцами. Совсем немного и она бы окончила обучение на хореографа. Оттуда и рельефная фигура девушки.
Но по словам Виктории, это заслуга не только танцев. В детстве за ее питанием следила мама.
«Я по сей день слежу за собой. Ем все, что хочу. Но занимаюсь спортом. Минимизирую наличие вредной еды в рационе», прокомментировала она.
Викторию привлекает дальнейшее продвижение в модельной сфере. Участие в конкурсе журнала MAXIM — отличный старт.
«Я люблю фотосессии, макияжи, уход за собой. Позовут на одну фотосессию, потом на вторую. Так и до жизни моей мечты недалеко», считает Виктория.
Тишенская отметила, что даже после победы ее состояние никак не изменится. Девушка уверена в своей привлекательности и сексуальности.
«Мне абсолютно все равно на результаты. Это просто опыт. Для себя я самая лучшая», говорит будущая модель.
Сейчас Виктория находится на 43 месте в рейтинге.
Ранее «Наш город» писал о том, что таролог из Тюмени участвует в конкурсе MAXIM.