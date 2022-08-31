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«Для себя самая лучшая»: тюменский хореограф участвует в конкурсе MAXIM

31 августа 11:39
Фото: скриншот с сайта MAXIM
Еще одна тюменка участвует в конкурсе журнала MAXIM. Виктории Тишенской 22 года. Как и таролог Эльмира Рахматулина, она разместила свои откровенные снимки на сайте журнала.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» выяснил у Виктории цель ее участия в конкурсе. Она признается, что решение участвовать она приняла спонтанно.

«Я зашла на сайт, оставила анкету. Будь, что будет», поделилась с нами конкурсантка.

Виктория рассказала, что всю жизнь занимается танцами. Совсем немного и она бы окончила обучение на хореографа. Оттуда и рельефная фигура девушки.

Но по словам Виктории, это заслуга не только танцев. В детстве за ее питанием следила мама.

«Я по сей день слежу за собой. Ем все, что хочу. Но занимаюсь спортом. Минимизирую наличие вредной еды в рационе», прокомментировала она.

Викторию привлекает дальнейшее продвижение в модельной сфере. Участие в конкурсе журнала MAXIM — отличный старт.

«Я люблю фотосессии, макияжи, уход за собой. Позовут на одну фотосессию, потом на вторую. Так и до жизни моей мечты недалеко», считает Виктория.

Тишенская отметила, что даже после победы ее состояние никак не изменится. Девушка уверена в своей привлекательности и сексуальности.

«Мне абсолютно все равно на результаты. Это просто опыт. Для себя я самая лучшая», говорит будущая модель.

Сейчас Виктория находится на 43 месте в рейтинге.

Ранее «Наш город» писал о том, что таролог из Тюмени участвует в конкурсе MAXIM.

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