10 социальных предпринимателей Тюменской области получили гранты до 500 тыс. рублей

10 социальных предпринимателей Тюменской области получили гранты до полумиллиона рублей. Это 15% от предприятий, состоящих в соответствующем региональном реестре. Об этом рассказали в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Грантовые средства будут направлены на развитие бизнеса по направлениям: английский для школьников;

школа программирования и дизайна;

ясли, работающие и в выходные;

адаптивная физкультура для детей с нарушениями в развитии;

социальное такси;

сортировка мусора и отправка на вторичное использование. Общая сумма такой господдержки составила 4 793 120 р. Гранты ежегодно получают соцпредприниматели, победившие в конкурсе. Финансирование — из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также 2 сентября стартует новый поток школы социального предпринимательства. Все подробности про условия обучения можно узнать в Центре «Мой бизнес» или по телефонц +7(3452) 49-99-44 доб.242. Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.