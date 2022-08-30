Жителям Тюменской области рассказали, как открыть салон красоты в селе

Воплотить бизнес-план тюменки помогли специалисты Казанского отделения кадрового центра «Работа России».
Профессиональный Олеси начался в 2003 году в городе Кокчетав. Окончила лицей по специальности «парикмахер-стилист, косметолог-визажист». В 2008 году переехала в село Казанское Тюменской области, где также продолжила заниматься любимым делом. По мере появления опыта, постоянных клиентов Олеся решила открыть собственное дело. Для этого она обратилась в кадровый центр «Работа России» Тюменской области.
В свою очередь консультант Центра увидел в клиенте большой потенциал и осознанное желание открыть свое дело. Кроме того, девушка продемонстрировала понимание экономики и предпринимательскую жилку.
Олесе оказали государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, в рамках которой она получила базовые навыки для организации собственного дела, поддержку в подготовке бизнес-плана и финансовую помощь для организации ИП. Выделенной суммы оказалось достаточно для приобретения профессионального оборудования салона.
«Студия красоты Олеси Пашковской» в настоящее время успешно оказывает парикмахерские услуги, а ее хозяйка постоянно занимается саморазвитием и самообучением, чтобы радовать клиентов новыми предложениями.
Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификат на обучение самым актуальным профессиям.