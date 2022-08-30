В Тюменской области встретили героев Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

Делегацию легкоатлетов во главе с победителем в беге на 400 м с барьерами Вадимом Кукалевым ожидали у прибывшего состава на железнодорожном вокзале. Приняв многочисленные поздравления, Вадим с гордостью продемонстрировал завоеванное золото, которое для него стало своеобразным реваншем после не совсем удачного выступления на чемпионате России.
В этот же день в Тюмени с почетом встретили серебряную медалистку соревнований по гребному слалому Зульфию Сабитову и бронзового призёра состязаний по тяжёлой атлетике Анастасию Анзорову. В рамках всероссийской спартакиады еще продолжает свои выступления тюменская сборная по настольному теннису. А в конце сентября в этих стартах примут участие спортивные гимнасты.
Напомним, в этом году Тюменская область вернула себе место в топе-регионов по успешной сдаче ГТО. Глава области Александр Моор отметил, что здоровый образ жизни поддерживают все больше тюменцев.
Также отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.