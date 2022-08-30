В Тюменской области встретили героев Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

В этот же день в Тюмени с почетом встретили серебряную медалистку соревнований по гребному слалому Зульфию Сабитову и бронзового призёра состязаний по тяжёлой атлетике Анастасию Анзорову. В рамках всероссийской спартакиады еще продолжает свои выступления тюменская сборная по настольному теннису. А в конце сентября в этих стартах примут участие спортивные гимнасты.