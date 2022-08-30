До конца года в Тюменской области реконструируют пять мостов

Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Федеральная программа ориентирована на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.