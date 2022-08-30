До конца года в Тюменской области реконструируют пять мостов

Мост в Рябово появится не месте старого, который отслужил четверть века и пришел в негодность. Экспертиза подтвердила его предаварийное состояние, так как одна из опор сильно накренилась. Поэтому было принято решение о глобальной реконструкции объекта.
Подрядная организация уже смонтировала опоры и установила балки пролётных строений. Сейчас ведутся монолитные работы на швах балок.
По заданию управления автомобильных дорог Тюменской области ПИИ «Тюменьдорпроект» разработал проект. В июне текущего года СК «МОСТРЕМСТРОЙ» начала работы. Первым делом сооружены временный мост и объездная дорога. Разобран старый мост. Полностью реконструкцию планируют завершить к концу ноября.
«Мы постоянно ведём мониторинг состояния мостов. На данный момент выявлено 5 предаварийных. По всем уже заключены контракты на реконструкцию. Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге „Ялуторовск-Ярково“. И ещё реконструируем мост в Казанском районе», пояснил начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.
Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Федеральная программа ориентирована на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.