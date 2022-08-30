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До конца года в Тюменской области реконструируют пять мостов

30 августа 09:59
Фото: Пресс-служба ГУС по Тюменской области
До конца 2023 года в Тюменской области будут капитально отремонтированы четыре моста, еще один будет построен взамен старого в селе Рябово Викуловского района. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Мост в Рябово появится не месте старого, который отслужил четверть века и пришел в негодность. Экспертиза подтвердила его предаварийное состояние, так как одна из опор сильно накренилась. Поэтому было принято решение о глобальной реконструкции объекта.

Подрядная организация уже смонтировала опоры и установила балки пролётных строений. Сейчас ведутся монолитные работы на швах балок.

По заданию управления автомобильных дорог Тюменской области ПИИ «Тюменьдорпроект» разработал проект. В июне текущего года СК «МОСТРЕМСТРОЙ» начала работы. Первым делом сооружены временный мост и объездная дорога. Разобран старый мост. ⁣Полностью реконструкцию планируют завершить к концу ноября.

«Мы постоянно ведём мониторинг состояния мостов. На данный момент выявлено 5 предаварийных. По всем уже заключены контракты на реконструкцию. Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге „Ялуторовск-Ярково“. И ещё реконструируем мост в Казанском районе», пояснил начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Федеральная программа ориентирована на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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