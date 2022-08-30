Александр Моор встретился с руководителем «Деловой России» Павлом Титовым

«Тюменское региональное отделение «Деловой России» является инициатором и одним из организаторов ряда крупных мероприятий, которые стали востребованными и полезными для предпринимателей области», – отметил губернатор. В качестве примера он назвал единый день консультаций и уникальный образовательный и просветительский проект «День знаний для предпринимателей».