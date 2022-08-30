nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор встретился с руководителем «Деловой России» Павлом Титовым

30 августа 13:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с президентом «Деловой России» Павлом Титовым. По итогам встречи, стороны договорились о продолжении взаимодействия для более эффективной поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Александр Моор отметил, что правительство области активно взаимодействует с общероссийской общественной организацией предпринимателей «Деловая Россия».

«Тюменское региональное отделение «Деловой России» является инициатором и одним из организаторов ряда крупных мероприятий, которые стали востребованными и полезными для предпринимателей области», – отметил губернатор. В качестве примера он назвал единый день консультаций и уникальный образовательный и просветительский проект «День знаний для предпринимателей».

В условиях пандемии и санкционного давления очень важно своевременно реагировать на внешние изменения и предлагать предпринимателям помощь, подчеркнул Александр Моор.

Во время встреч с тюменскими предпринимателями члены делегации «Деловой России» не услышали претензий в адрес региональных властей, сообщил Павел Титов. Все проблемные вопросы касались федеральных нормативно-правовых актов. Участники встречи обсудили совершенствование федерального законодательства для дальнейшей поддержки развития малого и среднего бизнеса.

«Надеюсь в будущем увидеть вас в Тюменской области уже в качестве инвесторов», – обратился к членам делегации «Деловой России» Александр Моор.

«Не исключено», – ответил президент «Деловой России».

Павел Титов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Глава региона и лидер «Деловой России» договорились о дальнейшем взаимодействии для более эффективной поддержки бизнеса.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25