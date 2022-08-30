Александр Моор встретился с руководителем «Деловой России» Павлом Титовым

Александр Моор отметил, что правительство области активно взаимодействует с общероссийской общественной организацией предпринимателей «Деловая Россия».
«Тюменское региональное отделение «Деловой России» является инициатором и одним из организаторов ряда крупных мероприятий, которые стали востребованными и полезными для предпринимателей области», – отметил губернатор. В качестве примера он назвал единый день консультаций и уникальный образовательный и просветительский проект «День знаний для предпринимателей».
В условиях пандемии и санкционного давления очень важно своевременно реагировать на внешние изменения и предлагать предпринимателям помощь, подчеркнул Александр Моор.
Во время встреч с тюменскими предпринимателями члены делегации «Деловой России» не услышали претензий в адрес региональных властей, сообщил Павел Титов. Все проблемные вопросы касались федеральных нормативно-правовых актов. Участники встречи обсудили совершенствование федерального законодательства для дальнейшей поддержки развития малого и среднего бизнеса.
«Надеюсь в будущем увидеть вас в Тюменской области уже в качестве инвесторов», – обратился к членам делегации «Деловой России» Александр Моор.
«Не исключено», – ответил президент «Деловой России».
Павел Титов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Глава региона и лидер «Деловой России» договорились о дальнейшем взаимодействии для более эффективной поддержки бизнеса.