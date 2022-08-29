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Жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных

29 августа 05:19
Фото: Тюмень-наш дом
Жители центра Тюмени каждую ночь засыпают под шум работающего генератора кофейни, расположенной в районе городской набережной. По словам горожан, гул стоит до трех часов ночи.

«С собственником фургона разговаривали уже не раз, предлагали поменять место дислокации генератора, но он отказывается. Рядом жилой дом, стационар ОКВД. Гул от генератора слышан даже при закрытых окнах. В полицию тоже обращались, но там пояснили, что они в решении данной проблемы бессильны», написали местные жители в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях к посту автора, подписчики группы отметили, что с жалобой на шум следует обращаться в управление Роспотребнадзора. Специалисты данного ведомства замеряют уровни звука в децибелах с помощью специального прибора — шумомера.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы уже жаловались на шумную работу генераторов около моста Влюбленных. Тогда горожане предлагали решить данную проблему с помощью подключения мобильных кофеен к центральной системе электроснабжения.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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