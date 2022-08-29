Жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных

«С собственником фургона разговаривали уже не раз, предлагали поменять место дислокации генератора, но он отказывается. Рядом жилой дом, стационар ОКВД. Гул от генератора слышан даже при закрытых окнах. В полицию тоже обращались, но там пояснили, что они в решении данной проблемы бессильны», написали местные жители в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях к посту автора, подписчики группы отметили, что с жалобой на шум следует обращаться в управление Роспотребнадзора. Специалисты данного ведомства замеряют уровни звука в децибелах с помощью специального прибора — шумомера.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы уже жаловались на шумную работу генераторов около моста Влюбленных. Тогда горожане предлагали решить данную проблему с помощью подключения мобильных кофеен к центральной системе электроснабжения.