Жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных

«С собственником фургона разговаривали уже не раз, предлагали поменять место дислокации генератора, но он отказывается. Рядом жилой дом, стационар ОКВД. Гул от генератора слышан даже при закрытых окнах. В полицию тоже обращались, но там пояснили, что они в решении данной проблемы бессильны», написали местные жители в сообществе ЧС Тюмень.