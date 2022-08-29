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Posted 29 августа 2022,, 12:29

Published 29 августа 2022,, 12:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени пропавший месяц назад мужчина найден мертвым

29 августа 2022, 12:29
В понедельник, 29 августа, в Тюмени нашли мертвое тело мужчины, который пропал 7 августа.

Как передает «КП-Тюмень», мужчина вышел из дома на улице Олимпийской, 4 с неизвестным и скрылся. Все это время его искали полицейские, добровольцы и волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Сообщалось, что поисковики обнаружили мужские кроссовки в лесу у болота. Позже нашли и тело пропавшего мужчины.

Обстоятельства смерти не уточняются. Известно, что ночью 7 августа он позвонил домой и сообщил о том, что его избили и он находится в лесу.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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