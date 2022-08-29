В Тюмени пропавший месяц назад мужчина найден мертвым

Posted 29 августа 2022,, 12:29
Published 29 августа 2022,, 12:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как передает «КП-Тюмень», мужчина вышел из дома на улице Олимпийской, 4 с неизвестным и скрылся. Все это время его искали полицейские, добровольцы и волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».
Сообщалось, что поисковики обнаружили мужские кроссовки в лесу у болота. Позже нашли и тело пропавшего мужчины.
Обстоятельства смерти не уточняются. Известно, что ночью 7 августа он позвонил домой и сообщил о том, что его избили и он находится в лесу.