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Тюменские огнеборцы спасли на пожаре 58-летнего мужчину

29 августа 05:41
Фото: МЧС по Тюменской области
Тюменские огнеборцы спасли на пожаре 58-летнего мужчину. ЧП произошло в воскресенье вечером — в одноэтажном доме на улице Береговой загорелась одна из квартир. Огонь охватил жилые и хозяйственные помещения дома.

Вызов о возгорании в дежурную часть поступил в 20:33. На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. Во время тушения огня в одной из комнат дома спасатели обнаружили потерявшего сознание мужчину.

Помощник начальника караула 40-й пожарно-спасательной части старший прапорщик внутренней службы Александр Нагибин вынес его из горящего дома на руках. Его коллеги оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что 58-летний мужчина отравился угарным газом. К счастью, тюменца вовремя спасли и на данный момент с ним все в порядке.

Ранее «Наш Город» писал, что 23 августа ночью из-за короткого замыкания произошел пожар на производственной базе, расположенной на улице Судостроителей, 2/7. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила более 130 квадратных метров. В пожаре практически полностью сгорели три грузовых автомобиля.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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