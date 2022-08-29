Тюменские огнеборцы спасли на пожаре 58-летнего мужчину

Вызов о возгорании в дежурную часть поступил в 20:33. На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. Во время тушения огня в одной из комнат дома спасатели обнаружили потерявшего сознание мужчину.
Помощник начальника караула 40-й пожарно-спасательной части старший прапорщик внутренней службы Александр Нагибин вынес его из горящего дома на руках. Его коллеги оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
Позже выяснилось, что 58-летний мужчина отравился угарным газом. К счастью, тюменца вовремя спасли и на данный момент с ним все в порядке.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 августа ночью из-за короткого замыкания произошел пожар на производственной базе, расположенной на улице Судостроителей, 2/7. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила более 130 квадратных метров. В пожаре практически полностью сгорели три грузовых автомобиля.