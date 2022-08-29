Топ-3 недели: более тысячи случаев COVID, избиение мужчины, открытие H&M

По факту избиения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование проходит под контролем прокуратуры Тюменской области. Одна из участниц конфликта задержана, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Известно, что девочка ранее уже состояла на учете в органах полиции. О задержании еще двух подозреваемых информации пока нет.