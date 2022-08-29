Топ-3 недели: более тысячи случаев COVID, избиение мужчины, открытие H&M

В Тюменской области зарегистрировано более 1,1 тысячи заболевших COVID-19.
В Тюменской области началась новая волна COVID-19. В воскресенье, 28 августа, в регионе зарегистрировали 1 тысячу 101 случай заболевания коронавирусом. Последний раз такой уровень заболеваемости был отмечен 11 марта — тогда за день выявили 1 тысячу 210 случаев COVID-19. Неделю назад число заболевших в сутки составляло 495 человек.
На данный момент в медицинских учреждениях Тюменской области развернуто 150 коек, 17 из остаются свободными.
Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, Роспотребнадзор коронавирусные ограничения повсеместно не вводит — обязательный масочный режим действует только больницах.
В тюменском селе три девочки жестоко избили мужчину. Он находится в больнице.
Онкобольного мужчину избили три девочки-подростка за то, что последний отказался пить с ними алкоголь. Инцидент произошел около полуночи 20 августа в здании вокзала станции Вагай Омутинского района.
По словам 36-летнего Анатолия Гилева, он не успел на электричку, поэтому остался ночевать на вокзале. Девочки к нему подошли сами и предложили выпить пива. Однако получив отказ, подростки стали избивать мужчину ногами.
«Били долго, где-то час, наверное. Встать я не мог, сознание терял периодически», рассказал Анатолий Гилев.
После происшествия Анатолий провел в реанимационном отделение около недели — в профильное отделение его перевели только в пятницу, 26 августа.
По факту избиения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование проходит под контролем прокуратуры Тюменской области. Одна из участниц конфликта задержана, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Известно, что девочка ранее уже состояла на учете в органах полиции. О задержании еще двух подозреваемых информации пока нет.
Также ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура — проводится проверка безопасности на транспорте на станции Вагай.
В Тюмени открылись магазины H& M.
В Тюмени на минувшей неделе открылись магазины H& M. Первый магазин возобновил работу в ТЦ «Галерея Вояж» 23 августа. Несмотря на ожидания модников, распродажу одежды и аксессуаров со скидами торговая точка не устроила, зато создала искусственный ажиотаж — в торговый зал запускали по 10 человек. Из-за такого ограничения возникла огромная очередь.
При этом сами тюменцы отметили, что готовы выстоять пару часов в очереди ради покупки одежды от любимого бренда.
Нашлись, конечно, и те, кто осудил стоящих в очередях — горожане отметили, что такого ажиотажа не понимают, поскольку дефицита одежды и аксессуаров в Тюмени нет.
Вторая точка шведской компании H& M возобновила работу в ТРЦ «Сити Молл» 26 августа. Там открытие прошло тихо — без очередей и ажиотажа.
Напомним, магазины H& M временно были закрыты в России в марте 2022 года. В июле компания H& M Group заявила, что уходит с российского рынка и в ближайшее время возобновит работу магазинов для продажи имеющихся остатков аксессуаров и одежды.