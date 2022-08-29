«Сама наблюдаю за женской красотой»: таролог из Тюмени участвует в конкурсе MAXIM

«Наш город» пообщался с Эльмирой насчет данного конкурса. Девушка рассказала, что участвует уже третий год подряд.
«Позвала участвовать сестра. Не стремлюсь победить, нравится сам процесс участия. Сама голосую и наблюдаю за женской красотой», поделилась тюменка.
Мы поинтересовались у девушки, следит ли она за фигурой или же это «дар генетики».
Эльмира ответила, что у нее хорошая фигура с детства, так как она долгое время занималась танцами.
«Иногда занимаюсь спортом», добавила она.
По словам Рахматулиной, конкурс журнала MAXIM привлекает ее красотой и сексуальностью. Благодаря участию у девушек повышается самооценка.
«Повышает самооценку не только участие в подобных конкурсах, но и любовь от мужчины. Советую проводить больше времени на природе, медитировать, дышать свежим воздухом», дала совет Эльмира прекрасной части населения.
Девушка считает, что самочувствие полностью зависит от того, как мы начинаем свой день. Участница рекомендует уделять утреннее время тишине, релаксу, шопингу.
«Хоть часика два в неделю нужно проводить наедине с собой. Это необходимо, чтобы выглядеть отдохнувшей.Не выглядеть замученной лошадью», считает тюменская красавица.
Сейчас Эльмира находится на 278 месте в рейтинге.
Ранее «Наш город» писал о том, что четверо тюменок вошли в состав симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.