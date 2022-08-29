Работа ГИБДД после выявления коррупционных схем эвакуации не изменилась

Напомним, что недавно были выявлены коррупционные схемы при эвакуации автомобилей, арестовали директора одной из фирм, которая осуществляла эту деятельность.
А потому «Наш город» сегодня в прямом эфире программы «Час Тюмени» обратился к руководителю областной Госавтоинспекции Андрею Миллеру, чтобы узнать, повлияло ли это событие на работу сотрудников службы.
«Вопрос очень актуален, особенно в связи с появлением платных парковок, с которыми мы живем уже почти год. Из-за того, что сейчас машины стали чаще парковать в запрещенных местах, серьезнее встал вопрос угрозы для безопасности. А потому важно, чтобы службы, эвакуирующие машины, работали исправно. Но работа Госавтоинспекции в этом плане не изменилась», сообщил Миллер.
«Наш город» уже рассказывал о том, что по делу о «крышевании» штрафстоянок в Тюмени задержан глава фирмы ООО «Ветеран» Андрей Измоденов. Он стал вторым фигурантом в этом деле.
По данным ОФД, тюменские водители приносили стабильный доход эвакуаторщикам из «Ветерана». В 2021 году фирма заработала 40 млн рублей, это чуть более 3 млн ежемесячно.
Первым арестовали начальника дежурного отделения регионального полка ДПС Максима Бирюкова. В период с января по март нынешнего года он получал от владельца штрафстоянки взятки, обеспечивая высокий показатель количества задержанных.