Работа ГИБДД после выявления коррупционных схем эвакуации не изменилась

«Вопрос очень актуален, особенно в связи с появлением платных парковок, с которыми мы живем уже почти год. Из-за того, что сейчас машины стали чаще парковать в запрещенных местах, серьезнее встал вопрос угрозы для безопасности. А потому важно, чтобы службы, эвакуирующие машины, работали исправно. Но работа Госавтоинспекции в этом плане не изменилась», сообщил Миллер.