Какие застройщики и почему собирают судебные иски от тюменцев

В Тюмени в районе Дома обороны ПИК построил ЖК «Озерный парк», это единственный проект в городе. Он расположился на улицах Полевая и Комбинатская. Некоторые дома уже сданы, еще часть введут в эксплуатацию до конца 2023 года.
Руководит фирмой ПИК Владимир Виноградов. За 2021 год у организации значительно упала чистая прибыль — она составила -161,4 млн рублей, хотя в 2020 году была -11,2 млн рублей. Зато выручка за прошлый год равнялась 93 млн рублей.
Компания участвовала в 7 судебных делах, из них в 1 выступала в роли истца, в 6 — в роли ответчика. Например, в мае 2022 года был частично удовлетворен иск ООО «Вертикаль» к застройщику ПИК.
Тогда «Вертикаль» потребовала взыскать неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Суд решил взыскать с застройщика 231 тысячу рублей и госпошлину почти 6,5 тысяч рублей.
А в декабре 2021 года в суд обратилась фирма «Арт Хаус» с требованием взыскать с застройщика почти 57 тысяч рублей.
«Также требуем взыскать неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, начиная с 28 июля 2021 года до фактического исполнения обязательства по передаче квартиры по договору от 18.05.2019 года»,пояснял истец.
С проверками на объект «Озерный парк» тоже приезжали не один раз. Так, в декабре прошлого года на стройку внепланово приехали для государственного надзора на основании извещения об устранении нарушений.
В ходе проверки было обнаружено 12 нарушений. Застройщик не до конца выполнил отделку в подъездах и квартирах, не закончил отделку на путях эвакуации, не смонтировал в некоторых квартирах вытяжные решетки, не закончил благоустройство территории, предусмотренное в проектной документации.
Следующий застройщик возводит одноименный ЖК на улице Тимофея Чаркова. Часть домов сданы в эксплуатацию, остальные будут сданы во 2 квартале 2023 года. Покупатели квартир в домах, которые еще строятся, активно выражают свое недовольство.
«Дозвониться до застройщика невозможно!!! Никакой актуальной информации нигде нет! Может кто в курсе, когда сдача ГП 7.5???», «Северный квартал, почему не идете с нами на контакт? От вас нет ни какой информации. Это не прилично просто. Мы вам отдали свои деньги, надеемся на получение хотя бы какой-то информации о домах»,недоумевают горожане.
Жалобы были и в 2021 году. Тюменка Наталья сообщала, что купила квартиру в ЖК «Северный квартал» еще два года назад, но дом еще находился на стадии строительства второго этажа.
Компанией владеет Дмитрий Известкин. За 2021 год чистая прибыль составила 30,4 млн рублей, а выручка — 24,6 млн рублей. Застройщик участвовал в 11 делах и во всех был ответчиком.
В мае текущего года с «Северным кварталом» судилось агентство недвижимости «Сова». Но решению суда с застройщика взыскали задолженность 276 тысяч рублей по агентскому договору по продаже объектов недвижимости, 19 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами.
Кроме того, в начале 2022 года с иском в суд обратилась ИП Ольга Медведева. Она требовала взыскать с застройщика задолженность и пени в размере 1,2 мне рублей. Позже стороны пришли к мировому соглашению.
За все время фирму проверили 28 раз, выявили 75 нарушений. Застройщик регулярно в отчетности предоставлял неверную информацию. А также не выполнял в установленные сроки предписания контролирующего органа в области долевого строительства.
Жалобы от жителей Тюмени поступали и на ЖК, построенные компанией «Энко». Всего в Тюмени реализуются три проекта от этого застройщика — ЖК «Преображенский» в мкр. Тюменская Слобода, ЖК «Айвазовский City» на улице Пожарных и спасателей, ЖК «Никольский» в д. Патрушева.
Организацией управляет Елена Низамова, занимающая в ТОП-100 богатых людей Тюменской области 2021 года 16 позицию. Чистая прибыль в 2021 году составила -67,7 млн рублей, а выручка за тот же год — 35,4 млн рублей.
Компания приняла участие в 48 арбитражных разбирательствах, из них в 14 выступала в роли истца, в 14 — в роли ответчика. Основной предмет исков, в которых «Энко» числится ответчиком — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда.
За время работы организацию «Энко» проверяли 102 раза, выявили 42 нарушения. Большая часть касается именно ЖК «Преображенский». Например, в конце 2019 года в ЖК «Преображенский» приезжала проверка с целью предупреждения и пресечения допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности застройщиком, заказчиком или иным лицом.
А в 2018 году проводилась проверка соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве. Было выявлено нарушение — указаны недостоверные сведения об общей сумме обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
В Тюмени строится два жилых комплекса от застройщика «Сибстройсервис» — ЖК «Москва» около аэропорта Плеханово и ЖК «Олимпия» на ул. Полевой. В обоих комплексах нарушались сроки сдачи объектов.
Руководителем организации числится Леонид Мурашкевич. В прошлом году чистая прибыль компании ушла в минус на 7,2 млн рублей, а выручка упала по сравнению с 2020 годом, но осталась в плюсе — 70,1 млн рублей.
На счету фирмы 536 арбитражных разбирательств, из них в 47 она выступала в качестве истца, в 463 — в качестве ответчика. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — самая частая причина исков в адрес застройщика.
В июле этого года иск к компании подал департамент имущественных отношений Тюменской области. Ведомство взыскало задолженность по разрешению на использование земельного участка.
А в марте 2022 года в суд обратилась организация «ДОМ.РФ» и взыскала с АО «Сибстройсервис» более 842 тысяч рублей в качестве задолженности по договору аренды земельного участка, 42 тысячи рублей неустойки и госпошлину. А в 2021 году тот же «ДОМ.РФ» взыскал с тюменского застройщика более 15 млн рублей задолженности.
С фирмой неоднократно судились собственники еще несданных квартир как в ЖК «Москва», так и в ЖК «Олимпия».
«15 октября 2018 г. Арбитражный суд Тюменской области взыскал с застройщика АО „Сибстройсервис“ неустойку в размере почти 256 тысяч рублей, штраф в размере 60 тысяч рублей за просрочку в 4 месяца. Неустойка удовлетворена в полном объеме, штраф снижен в два раза. Участник долевого строительства получил не плохую прибавку к отпуску»,рассказал Евгений, помогавший дольщикам в суде.
За время работы компанию проверили 287 раз, выявили 566 нарушений. Осенью 2021 года в ходе проверки выяснили, что организация не уведомила уполномоченный орган о сроках завершения работ в ЖК «Олимпия», хотя они подлежат проверке. Также не выполнены в полном объеме работы по озеленению, установке МАФ, устройству входных групп, монтажу инженерных сетей и другие нарушения.
У этого застройщика в областной столице только один проект — ЖК «intellect-Квартал» на улице Фармана Салманова. В конце июля текущего года компания заявила, что жилой квартал готов уже на 80%, а сдача домов планируется на март 2023 года.
Фирмой управляет Дмитрий Антощенко. Чистая прибыль организации в 2021 году равнялась 278,2 млн рублей, а выручка — 459,6 млн рублей. За все время работы компания приняла участие в 7 судебных разбирательствах, из них в 4 — ответчиком. Истцом она ни разу не была.
Еще в 2018 году ООО Группа компаний «Сэйвори» подала иск в отношении «Талан-Тюмень». Она требовала взыскать 300 тысяч рублей задолженности и 180 тысяч рублей компенсации. Также среди требований — пресечь нарушение интеллектуальных прав на словесное обозначение «Интеллект квартал», а на английском языке intellect-kvartal.
«Талан» подал встречный иск к «Сэйвори» на 700 тысяч рублей за необоснованное обогащение. Рассмотрев дело, суд принял решение отказать как в первоначальных исковых требованиях, так и в удовлетворении встречных требований.
Организацию проверяли 20 раз, обнаружили 20 нарушений. Последняя из проверок проводилась в июле 2022 года. А в марте 2021 года в ходе проверки выявили нарушение — застройщик известил об окончании строительства, хотя работы были не завершены, а исполнительная документация не окончена.
В 2018 году проверяющие нашли сразу 19 нарушений. Среди них несоответствие выполненных работ проектной документации, ненадлежащий строительный контроль, нет некоторой исполнительной документации, нарушен проект в части применения стройматериалов.