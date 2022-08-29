Какие застройщики и почему собирают судебные иски от тюменцев

«Дозвониться до застройщика невозможно!!! Никакой актуальной информации нигде нет! Может кто в курсе, когда сдача ГП 7.5???», «Северный квартал, почему не идете с нами на контакт? От вас нет ни какой информации. Это не прилично просто. Мы вам отдали свои деньги, надеемся на получение хотя бы какой-то информации о домах»,недоумевают горожане.