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Posted 29 августа 2022,, 12:54

Published 29 августа 2022,, 12:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Администрация Ельцин Центра прокомментировала приговор за порчу картины

29 августа 2022, 12:54
По словам представителей пресс-службы Ельцин Центра приговор охраннику, испортившему картину ученицы Малевича Анны Лепорской слишком суров.

Руководство центра считает, что происшествие нужно квалифицировать не как акт вандализма, а как несчастный случай, пишет NEWS.ru.

Картина полностью восстановлена, страховка получена, полотно уже участвует в другой выставке. К тому же у охранника, нарисовавшего глаза на картине советской художницы «ментальное заболевание».

К слову, пресс-служба Ельцин-Центра заявила, что после ЧП охрана произведений искусства усилена.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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