Администрация Ельцин Центра прокомментировала приговор за порчу картины

Posted 29 августа 2022,, 12:54
Published 29 августа 2022,, 12:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Руководство центра считает, что происшествие нужно квалифицировать не как акт вандализма, а как несчастный случай, пишет NEWS.ru.
Картина полностью восстановлена, страховка получена, полотно уже участвует в другой выставке. К тому же у охранника, нарисовавшего глаза на картине советской художницы «ментальное заболевание».
К слову, пресс-служба Ельцин-Центра заявила, что после ЧП охрана произведений искусства усилена.