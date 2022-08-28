Задержанный на 9 часов самолет Сочи — Тюмень прибыл в Рощино

«Летели в четверг из Сочи в Тюмень. Вылет был отложен на 2,5 часа. В аэропорту, конечно, полнейший ад. Впервые видели, как некоторые люди на полу спали, потому что мест не хватает. Единственное спокойное место — зал ожидания на 1 этаже, но почему-то мало кто о нём знает», пожаловались тюменцы.