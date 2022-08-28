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Выпускника ТВВИКУ, погибшего на Украине, наградили посмертно Орденом Мужества

28 августа 08:04
Фото: 1Mi
Выпускника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, жителя Курганской области Владислава Шайдорова, погибшего на Украине, наградили посмертно Орденом Мужества.

Награду за отвагу и самоотверженность на этой неделе в торжественной обстановке отцу офицера вручил военный комиссар Кургана Сергей Васильев. Об этом сообщил на своей странице VK председатель правления Курганского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.

Владислав Шайдоров родился и вырос в Кургане. О профессии военного мечтал с детства. Он учился в кадетском классе школы № 75, а потом в ТВВИКУ. В специальной военной операции офицер принимал участие с февраля этого года.

По словам Константина Гладковского, Владислав был командиром взвода разминирования отдельного инженерно-саперного батальона.

15 мая в Запорожской области он погиб при выполнении боевого задания. 25 мая бойца похоронили в Кургане. Орден Мужества родным военного вручили только в конце этой недели.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольском районе простились с военнослужащим из деревни Иртышатские Юрты Станиславом Бережным. Боец получил смертельные ранения при выполнении боевого задания 11 августа.

Всего с начала специальной военной операции на Украине погибли 62 военнослужащих из Тюменской области.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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