Выпускника ТВВИКУ, погибшего на Украине, наградили посмертно Орденом Мужества

Награду за отвагу и самоотверженность на этой неделе в торжественной обстановке отцу офицера вручил военный комиссар Кургана Сергей Васильев. Об этом сообщил на своей странице VK председатель правления Курганского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.
Владислав Шайдоров родился и вырос в Кургане. О профессии военного мечтал с детства. Он учился в кадетском классе школы № 75, а потом в ТВВИКУ. В специальной военной операции офицер принимал участие с февраля этого года.
По словам Константина Гладковского, Владислав был командиром взвода разминирования отдельного инженерно-саперного батальона.
15 мая в Запорожской области он погиб при выполнении боевого задания. 25 мая бойца похоронили в Кургане. Орден Мужества родным военного вручили только в конце этой недели.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольском районе простились с военнослужащим из деревни Иртышатские Юрты Станиславом Бережным. Боец получил смертельные ранения при выполнении боевого задания 11 августа.
Всего с начала специальной военной операции на Украине погибли 62 военнослужащих из Тюменской области.