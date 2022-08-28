Вылет самолета из Сочи в Тюмень задержали на семь часов по техническим причинам

Согласно расписанию, борт авиакомпании Nordwind Airlines должен был прилететь из Сочи в Рощино в 6:25. Из-за задержки прибытие ожидается в 13:55. Также на семь с половиной часов отложена отправка рейса из Тюмени в Сочи — до 14:45.