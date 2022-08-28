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Вылет самолета из Сочи в Тюмень задержали на семь часов по техническим причинам

28 августа 06:30
Фото: 1Mi
Рейс из Сочи в Тюмень задержали на семь с половиной часов. По словам очевидцев, борт вылетел по расписанию. Однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

«Сегодня родители должны были вернуться из Сочи в Тюмень. Самолёт развернули на половине пути. Сказали, что по техническим причинам — вроде бы задымилось что-то в самолёте», сообщил Макс К.

В тюменском аэропорту «Рощино» «Нашему Городу» рассказали, что причиной задержки рейса является позднее прибытие самолета. Информацию о неисправности воздушного судна не подтвердили.

Согласно расписанию, борт авиакомпании Nordwind Airlines должен был прилететь из Сочи в Рощино в 6:25. Из-за задержки прибытие ожидается в 13:55. Также на семь с половиной часов отложена отправка рейса из Тюмени в Сочи — до 14:45.

На данный момент воздушное судно авиакомпании Nordwind Airlines уже вылетело из Сочи в областную столицу.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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