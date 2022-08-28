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В Тюменской области зарегистрировано более 1,1 тысячи заболевших COVID-19

28 августа 11:15
Фото: 1Mi
Более 1 тысячи 100 жителей Тюменской области заболели коронавирусом за минувшие сутки. Последний раз число заболевших COVID-19 свыше 1100 было зарегистрировано 11 марта. Накануне в регионе выявили 932 случая заболевания коронавирусом.

По данным оперштаба, в числе заболевших за минувшие сутки более 150 детей. 21 человек госпитализирован, шестеро находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 6,6 тысяч человек находятся под наблюдением врачей.

В целом по России за сутки зарегистрировано 46 тысяч 857 случаев заболевания COVID-19. Более 2,3 тысяч человек госпитализированы. 83 человека кончались.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Для жителей региона доступна двухкомпонентная вакцина «Спутник V». В ближайшее время в медицинские учреждения поступят специальные насадки-распылители на шприцы, с помощью которых вакцину можно будет вводить назальным способом.

#Новости#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Общество
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