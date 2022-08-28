В Тюменской области зарегистрировано более 1,1 тысячи заболевших COVID-19

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Для жителей региона доступна двухкомпонентная вакцина «Спутник V». В ближайшее время в медицинские учреждения поступят специальные насадки-распылители на шприцы, с помощью которых вакцину можно будет вводить назальным способом.