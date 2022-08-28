В тюменском селе капитально обновили врачебную амбулаторию

Также напомним, что региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области» реализуется с 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение». Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.