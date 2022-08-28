В тюменском селе капитально обновили врачебную амбулаторию

Одним из направлений федерального проекта является программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ремонт амбулатории из муниципального бюджета было выделено более 10 млн рублей.
«На объекте завершена внутренняя отделка, заменены пол и инженерные сети, установлена пожарно-охранная сигнализация, активно ведутся финальные работы по обновлению фасада. Ранее уже обновлена кровля амбулатории, поставлены новые окна и отремонтирован коридор первого этажа. Ремонтные работы выполняют две тюменские строительные бригады», пояснил главный врач филиала ОБ Алексей Белов.
Пока идет ремонт, пациентов принимают в здании местной администрации. Организована работа кабинета раннего выявления заболеваний и действует процедурный кабинет. Работает детская консультация. Пациентам пока только недоступны только услуги физиокабинета и дневного стационара.
Ражевская амбулатория — структурное подразделение областной больницы № 11 рассчитана на оказание медицинской помощи 1800 пациентам взрослого и детского населения. К ней прикреплены три сельских территории и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов. В амбулатории предусмотрены кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, врача-педиатра, дневной стационар, физиокабинет.
Также напомним, что региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области» реализуется с 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение». Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.