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В тюменские подъезды подбрасывают тараканов

28 августа 05:57
Фото: 1Mi
Тюменцы сообщают, что в областной столице активизировались «бизнесмены», предлагающие услуги по уничтожению насекомых. Предприниматели начали подкидывать в подъезды тараканов. Свидетелями одного из таких случаев стали жители дома на улице Беловежской в микрорайоне Антипино.

«На Беловежской в подъезд подкинули десятки тараканов», сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

По словам горожан, такая практика существует у дезинсекторов уже давно. Сначала они сами создают себе все условия для работы, а потом ее успешно выполняют и зарабатывают деньги.

«Это как гвозди у шиномонтажки разбрасывать — бизнес по-русски. Жаль, что поймать сложно таких «бизнесменов», написал Дмитрий М.

Пока же горожане советуют избавляться от тараканов народными способами — соблюдать чистоту в доме и следить за сухостью. А для профилактики использовать для мытья пола настой полыни, запах которой тараканы не переносят.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обнаружили тараканов в одном из магазинов сети «Пятерочка». Полчища насекомых очевидцы сняли на камеру и позже опубликовали ролик в социальных сетях.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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