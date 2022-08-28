В тюменские подъезды подбрасывают тараканов

«На Беловежской в подъезд подкинули десятки тараканов», сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
По словам горожан, такая практика существует у дезинсекторов уже давно. Сначала они сами создают себе все условия для работы, а потом ее успешно выполняют и зарабатывают деньги.
«Это как гвозди у шиномонтажки разбрасывать — бизнес по-русски. Жаль, что поймать сложно таких «бизнесменов», написал Дмитрий М.
Пока же горожане советуют избавляться от тараканов народными способами — соблюдать чистоту в доме и следить за сухостью. А для профилактики использовать для мытья пола настой полыни, запах которой тараканы не переносят.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обнаружили тараканов в одном из магазинов сети «Пятерочка». Полчища насекомых очевидцы сняли на камеру и позже опубликовали ролик в социальных сетях.