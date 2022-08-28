В Тюмени женщина украла сумку с детской площадки

В Тюмени 40-летняя безработная женщина украла с детской площадки сумку, оставленную без присмотра. Видеоролик, на котором преступница изучает содержимое своей добычи, тюменцы опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, в украденной сумке были ключи и телефон. Последний она продала за 200 рублей.

В УМВД «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент женщина уже задержана и находится под подпиской о невыезде, а все похищенное имущество, в том числе телефон стоимостью 6 тысяч рублей, изъято. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Наказание предусматривает лишение свободы до двух лет. Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске двое мужчин украли из магазина спиртные напитки на сумму 160 тысяч рублей. Похищенные напитки они перепродавали. За кражу им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.