В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка. Она нуждается в помощи медиков

В опубликованной ориентировке указано, что рост пожилой женщины 160 сантиметров, телосложение — плотное, волосы — темные с сединой, глаза — зелено-карего цвета. Информации о том, во что была одета пенсионерка нет. Также сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Шаньгиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» нашли пропавшую в начале августа 53-летнюю Татьяну Баранову. К сожалению, она погибла. О причинах смерти поисковики не сообщили.