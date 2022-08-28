В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка. Она нуждается в помощи медиков

В опубликованной ориентировке указано, что рост пожилой женщины 160 сантиметров, телосложение — плотное, волосы — темные с сединой, глаза — зелено-карего цвета. Информации о том, во что была одета пенсионерка нет. Также сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.