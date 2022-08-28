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В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка. Она нуждается в помощи медиков

28 августа 06:54
Фото: ЛизаАлерт
В Тюмени четвертый день идут поиски 81-летней Нины Шаньгиной. Пенсионерка ушла из дома 24 августа и после этого перестала выходить на связь с родственниками, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
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Тюмень

В опубликованной ориентировке указано, что рост пожилой женщины 160 сантиметров, телосложение — плотное, волосы — темные с сединой, глаза — зелено-карего цвета. Информации о том, во что была одета пенсионерка нет. Также сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Шаньгиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» нашли пропавшую в начале августа 53-летнюю Татьяну Баранову. К сожалению, она погибла. О причинах смерти поисковики не сообщили.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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