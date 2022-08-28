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В селе под Тюменью неизвестный мужчина приставал к 11-летнему ребенку

28 августа 12:21
Фото: 1Mi
В тюменском селе Луговое неизвестный мужчина на автомобиле приставал к 11-летней девочке. Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Информацию о происшествии в сообществе ЧП Тюмень ЧС опубликовала старшая сестра школьницы.

По словам девушки, ее 11-летняя сестра в четыре часа дня направлялась в сторону дома. Девочка шла по главной улице, когда рядом остановился автомобиль.

«Низкая, маленькая машина серебристого цвета остановилась возле нее. За рулем сидел нерусский мужчина, по виду лет 35-45. Предложил довезти до дома. Ребёнок начал мотать головой, отказывать. Он начал настаивать и вышел из машины, открыл пассажирскую дверь. К счастью, на дороге появились другие машины. Только поэтому он уехал. Теперь у ребёнка испуг и боязнь выходить на улицу», написала девушка.

Под постом автора подписчики группы отметили, что именно в селе Луговое 15 августа 2009 года пропала без вести 12-летняя Анастасия Ложкина. По словам очевидцев, девочка села в автомобиль светлого цвета. После этого ее никто не видел.

«Учите, учите и ещё раз учите своих детей тому, что нельзя общаться с незнакомыми», написала Наталья К.

Напомним, с 1995 года в Тюменской области пропали без вести семнадцать несовершеннолетних детей. Сегодня самому старшему из них уже исполнилось бы более 40 лет, самому младшему — 18. Их поиски продолжаются до сих пор. Последний случай бесследного исчезновения ребенка был зарегистрирован в регионе пять лет назад — в феврале 2017 года пропал Руслан Капшанов. 25 ноября ему могло бы исполниться 19 лет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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