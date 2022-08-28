В селе под Тюменью неизвестный мужчина приставал к 11-летнему ребенку

Напомним, с 1995 года в Тюменской области пропали без вести семнадцать несовершеннолетних детей. Сегодня самому старшему из них уже исполнилось бы более 40 лет, самому младшему — 18. Их поиски продолжаются до сих пор. Последний случай бесследного исчезновения ребенка был зарегистрирован в регионе пять лет назад — в феврале 2017 года пропал Руслан Капшанов. 25 ноября ему могло бы исполниться 19 лет.