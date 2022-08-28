Участники форума «ProДФО» в Биробиджане обсудили развитие креативной экономики

Начинающему блогеру не следует тревожиться о нехватке ресурсов. Вирусный ролик далеко не всегда подразумевает отличное качество звука или съемки, констатировал TikTok-блогер. Совсем необязательно прибегать к услугам съемочной бригады, оператора и профессиональной студии звукозаписи. Хорошие ролики снимают и в домашних условиях, так как все необходимые инструменты и ресурсы есть в мобильном телефоне.