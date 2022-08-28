Участники форума «ProДФО» в Биробиджане обсудили развитие креативной экономики

Музыкант участвовал в дискуссии на тему «Развитие креативной экономики как способ реализации и привлечения молодежи в регионы ДФО». Ломакин рассказал о лайфхаках и дал практические рекомендации начинающим видеоблогерам, пишет eaomedia.ru.
Огромное значение имеет, по словам спикера, привлечение аудитории. Нужно тщательно продумывать, как и с чего начать видеоролик.
«У вас есть буквально две-три секунды, чтобы заинтересовать и удержать пользователей. Особенно если вы хотите стать TikTok-блогером или Yappy-блогером, где активно потребляется видеоконтент», - подчеркнул Ломакин.
Начинающему блогеру не следует тревожиться о нехватке ресурсов. Вирусный ролик далеко не всегда подразумевает отличное качество звука или съемки, констатировал TikTok-блогер. Совсем необязательно прибегать к услугам съемочной бригады, оператора и профессиональной студии звукозаписи. Хорошие ролики снимают и в домашних условиях, так как все необходимые инструменты и ресурсы есть в мобильном телефоне.
Важный момент – тренировка насмотренности. Внимательно следите за тем, как работают другие интересные вам блогеры, обращая внимание на их подходы к съемкам, советует эксперт.
Огромную роль играют также хештеги. Каждая социальная сеть придерживается собственных принципов, по которым функционируют теги, и не во всех случаях их нужно ставить. Для сети «ВКонтакте» хештеги обязательны, но в TikTok их нужно указывать не всегда, заявил Ломакин.
Важно также наличие призыва к совершению какого-либо действия: «Переходи в описание», «Подпишись» и т. д. По словам музыканта, как бы ни были «избиты» подобные фразы блогеров, они реально эффективны. Важна, кроме прочего, адаптивность.
«В разных соцсетях разные аудитория и алгоритмы. Не нужно лениться подстраивать под них контент. Учитывайте, какие форматы используются на разных площадках (в том числе размер картинки или длительность видео)», – подытожил Ломакин.