На тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что два из них, 52-летний мужчина и девушка, были в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались. Кстати, девушку инспекторы задерживают уже не в первый раза нетрезвое вождение. Теперь ей грозит уголовная ответственность.