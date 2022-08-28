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На тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей

28 августа 07:20
Фото: ГИБДД Тюменской области
Около 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за минувшие сутки и сегодняшнюю ночь на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД. Четырех нетрезвых автовладельцев поймали у кафе, расположенного на улице Республики, 205.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что два из них, 52-летний мужчина и девушка, были в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались. Кстати, девушку инспекторы задерживают уже не в первый раза нетрезвое вождение. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу в Абатском районе по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения произошла авария со смертельным исходом. Мужчина, не справившись с управлением, вылетел с дороги в кювет. В автомобиле находились две пассажирки, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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