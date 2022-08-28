На тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что два из них, 52-летний мужчина и девушка, были в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались. Кстати, девушку инспекторы задерживают уже не в первый раза нетрезвое вождение. Теперь ей грозит уголовная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу в Абатском районе по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения произошла авария со смертельным исходом. Мужчина, не справившись с управлением, вылетел с дороги в кювет. В автомобиле находились две пассажирки, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью.