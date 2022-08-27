Во время диспансеризации у шестерых тюменцев выявлена онкология

Также диспансеризация выявила у 91 пациента выявила сахарный диабет, у 130 — проблемы с сердцем и сосудами и у 133 — заболевания органов пищеварения. Все эти диагнозы требуют лечения и если его начать как можно быстрее, то в последствии можно избежать еще больших проблем.