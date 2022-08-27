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Во время диспансеризации у шестерых тюменцев выявлена онкология

27 августа 10:59
Фото: городская поликлиника №17
Во время прохождения диспансеризации шесть пациентов тюменской поликлиники № 17 узнали, что у них развивается опухоль. Тем временем, своевременная диагностика помогает более успешному лечению заболеваний, в том числе и онкологических. Об этом напомнили в региональном департаменте здравоохранения.

Диспансеризация и профосмотры остаются одними из самых эффективных методов выявления серьезных патологий на ранних стадиях. Врачи настойчиво рекомендуют жителям Тюменской области своевременно проходить такие обследования.

Так, в поликлинике № 17 проводится ежегодная диспансеризация. Сначала пациенту измеряют насыщение крови кислородом в покое, оценивают функциональное состояние дыхательной системы или исследуют функции внешнего дыхания. Также необходимо будет сдать общий развернутый или биохимический анализ крови. Некоторым пациентам назначают тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации маркера тромбообразования или рентген органов грудной клетки.

С начала этого года диспансеризацию прошли свыше 16 тысяч пациентов поликлиники. Из них почти 15 тысяч — с каким-либо хроническим заболеванием. Причем больше половины — это люди трудоспособного возраста. Некоторые пациенты узнали о своем диагнозе в ходе обследования.

«Впервые узнали о своем заболевании благодаря диспансеризации в этом году 954 человека, в том числе 645 женщин младше 54 и мужчин младше 59 лет. У шести пациентов выявлены злокачественные новообразования», пояснили в поликлинике.

Также диспансеризация выявила у 91 пациента выявила сахарный диабет, у 130 — проблемы с сердцем и сосудами и у 133 — заболевания органов пищеварения. Все эти диагнозы требуют лечения и если его начать как можно быстрее, то в последствии можно избежать еще больших проблем.

О необходимости профосмотра тюменцам напоминают и сотрудники поликлиники, и представители страховых компаний. В очередной раз они призывают — не игнорировать такие смс и уделить время своему здоровью.

Стоит отметить, что доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение уровня здоровья населения региона — является приоритетной задачей и правительства Тюменской области.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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