nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области побит полугодовой рекорд по числу заболевших COVID–19

27 августа 11:21
Фото: 1Mi
Более 900 случаев заболевания коронавирусом выявили в Тюменской области за минувшие сутки, в том числе 124 – у детей. Последний раз такое число заболевших COVID–19 в регионе было зарегистрировано в марте.

По данным оперштаба, госпитализировано за сутки 32 человека. Шестеро пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для пациентов в больницах развернуто более 130 коек, около 10 из них – свободны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается вакцинация против COVID–19. В областной столице мобильные пункты работают, в том числе, в торгово-развлекательных центрах «Кристалл» ,«Сити Молл» и «Гудвин». Также прививку против коронавируса желающие могут поставить в вакциномобиле у ТРЦ «Зеленый Берег».

На сегодняшний день в регионе полный курс вакцинации уже прошли более 1 миллиона 134 тысяч человек.

#Новости#Тюменская область#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25