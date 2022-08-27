В Тюменской области побит полугодовой рекорд по числу заболевших COVID–19

По данным оперштаба, госпитализировано за сутки 32 человека. Шестеро пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для пациентов в больницах развернуто более 130 коек, около 10 из них – свободны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается вакцинация против COVID–19. В областной столице мобильные пункты работают, в том числе, в торгово-развлекательных центрах «Кристалл» ,«Сити Молл» и «Гудвин». Также прививку против коронавируса желающие могут поставить в вакциномобиле у ТРЦ «Зеленый Берег».
На сегодняшний день в регионе полный курс вакцинации уже прошли более 1 миллиона 134 тысяч человек.