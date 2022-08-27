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В тюменском селе три девочки жестоко избили мужчину. Он находится в больнице

27 августа 05:37
Фото: 1Mi
Уголовное дело заведено на трех тюменских подростков. Их обвиняют в избиении взрослого мужчины. Инцидент произошел 20 августа на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района.

По данным расследования, три школьницы 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, повздорили с 36-летним мужчиной. Словесная перепалка закончилась избиением последнего. На данный момент он находится в больнице, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, прокуратура Омутинского района занимается проверкой исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам будет дана оценка действиям родителей детей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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