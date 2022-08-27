В тюменском селе три девочки жестоко избили мужчину. Он находится в больнице

По данным расследования, три школьницы 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, повздорили с 36-летним мужчиной. Словесная перепалка закончилась избиением последнего. На данный момент он находится в больнице, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.
Кроме того, прокуратура Омутинского района занимается проверкой исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам будет дана оценка действиям родителей детей.