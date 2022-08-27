В тюменском селе появится еще одно привлекательное для туристов место

В 11 км от Ишима и в полутора — от федеральной трассы Тюмень-Омск расположено село Ершово (ранее Безруково) — место, в котором родился знаменитый автор Конька-Горбунка Петр Ершов. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. По словам сотрудников местного филиала Ишимского музейного комплекса имени П. П. Ершова, в выходные дни у них бывает до трех десятков посетителей. Приезжают и организованными группами, что только радует местных жителей, которые очень любят родное село и всячески стараются его украсить.