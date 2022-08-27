В тюменском селе появится еще одно привлекательное для туристов место

В 11 км от Ишима и в полутора — от федеральной трассы Тюмень-Омск расположено село Ершово (ранее Безруково) — место, в котором родился знаменитый автор Конька-Горбунка Петр Ершов. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. По словам сотрудников местного филиала Ишимского музейного комплекса имени П. П. Ершова, в выходные дни у них бывает до трех десятков посетителей. Приезжают и организованными группами, что только радует местных жителей, которые очень любят родное село и всячески стараются его украсить.
Вот так, из желания сделать Ершово еще привлекательнее, и родилась идея субботника. Общими усилиями сельчан, под гармошку и в дружной атмосфере расчистили берег реки Карасульки и освободили доступ к старинному колодцу, которым пользовалась когда-то семья Петра Павловича Ершова.
По воспоминаниям старожила села — 82-летнего Александра Викторовича Блюдина — бывшего учителя математики и физкультуры в местной школе, установили точное место расположения колодца. Буквально после первых же ударов лопаты из-под земли забил ключ родниковой воды.
Теперь можно надеяться, что в селе появится еще одно привлекательное для туристов место. Пока их три: «Комиссариатский дом», этномузей «Дом Иванушки Петровича Д.» и воссозданная на месте разрушенной в советское время церковь Петра Столпника.
Жители села собрали средства, и в ближайшее время колодец будет благоустроен, а в следующем году, возможно, и освящен.