В Тюмени на Окружной дороге сбили пешехода

В результате аварии он получил травму бедра. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Фотографии произошедшего ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях. Горожане отметили, что здесь довольно часто тюменцы переходят дорогу в нарушении правил дорожного движения.
«Страшно. Выскакивают, как черт из табакерки. Не хочется сидеть в тюрьме из-за людей, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения», отметила Ирина Ш.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад еле в Тюмени на улице Федюнинского под колеса грузового автомобиля попал пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. На данный момент он находится в больнице.