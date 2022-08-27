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В Тюмени на Окружной дороге сбили пешехода

27 августа 12:00
Фото: 1Mi
В Тюмени сегодня днем водитель ВАЗ 21099 сбил пешехода. Авария произошла на 11-м километре Окружной автодороги. В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что 45-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии он получил травму бедра. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Фотографии произошедшего ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях. Горожане отметили, что здесь довольно часто тюменцы переходят дорогу в нарушении правил дорожного движения.

«Страшно. Выскакивают, как черт из табакерки. Не хочется сидеть в тюрьме из-за людей, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения», отметила Ирина Ш.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад еле в Тюмени на улице Федюнинского под колеса грузового автомобиля попал пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. На данный момент он находится в больнице.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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