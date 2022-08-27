nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самолет, летевший из Москвы в Тюмень, пришлось проверять в воздухе

27 августа 05:12
Фото: 1Mi
У самолета авиакомпании Россия, вылетевшего из Москвы в Тюмень, в ходе полета обнаружили неполадки в работе гидросистемы — упало давление. Проверку пришлось проводить прямо в воздухе. Она показала, что воздушное судно в порядке, и экипаж самолета принял решение следовать до аэродрома назначения.

Правда, после приземления в тюменском Рощино, выяснилось, что у воздушного судна не работает реверс. На стоянку экипаж зарулил самостоятельно, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

Контролирующие органы по данному факту пока не назначили проверку.

Ранее «Наш Город» писал, что у самолета авиакомпании Азимут, вылетевшего из Минеральных Вод в Тюмень, отказали датчики пожаротушения. Из-за неисправности экипаж воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В Тюмень самолет прибыл с задержкой в два часа. Инцидент произошел в конце июля.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25