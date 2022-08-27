Самолет, летевший из Москвы в Тюмень, пришлось проверять в воздухе

Правда, после приземления в тюменском Рощино, выяснилось, что у воздушного судна не работает реверс. На стоянку экипаж зарулил самостоятельно, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
Контролирующие органы по данному факту пока не назначили проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что у самолета авиакомпании Азимут, вылетевшего из Минеральных Вод в Тюмень, отказали датчики пожаротушения. Из-за неисправности экипаж воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В Тюмень самолет прибыл с задержкой в два часа. Инцидент произошел в конце июля.