Самолет, летевший из Москвы в Тюмень, пришлось проверять в воздухе

У самолета авиакомпании Россия, вылетевшего из Москвы в Тюмень, в ходе полета обнаружили неполадки в работе гидросистемы — упало давление. Проверку пришлось проводить прямо в воздухе. Она показала, что воздушное судно в порядке, и экипаж самолета принял решение следовать до аэродрома назначения.

Правда, после приземления в тюменском Рощино, выяснилось, что у воздушного судна не работает реверс. На стоянку экипаж зарулил самостоятельно, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT. Контролирующие органы по данному факту пока не назначили проверку. Ранее «Наш Город» писал, что у самолета авиакомпании Азимут, вылетевшего из Минеральных Вод в Тюмень, отказали датчики пожаротушения. Из-за неисправности экипаж воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В Тюмень самолет прибыл с задержкой в два часа. Инцидент произошел в конце июля.