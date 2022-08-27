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Похолодание и солнечную погоду ожидают в Тюмени в субботу

27 августа 01:02
Фото: 1Mi
В субботу синоптики ожидают в Тюмени похолодание, но погода будет солнечной, сообщает Гисметео.

К 17 часам температура воздуха может повыситься до + 22 градусов, дождей не ожидается. Ясная погода продержится до конца дня, скорость северного ветра снизится до 1-3 метров в секунду.

До + 25 градусов потеплеет в воскресенье. Тюменцев снова ждёт ясное небо и отсутствие осадков. Ветер сменит направление на юг, его скорость немного увеличится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 60-65%.

С 29 августа облака в город вернутся, но осадков синоптики не ожидают. Температура воздуха составит +25 градусов, скорость ветра 1-4 м/с. Атмосферное давление будет немного ниже нормы, ближе к вечеру будет малооблачно.

На следующей неделе возможно серьёзное похолодание, температура воздуха снизится до +18 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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