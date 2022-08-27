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Под Тюменью произошло смертельное ДТП. Пострадали двое детей

27 августа 03:54
Фото: ГИБДД Тюменской области
Один человек погиб и три получили различные травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пятницу вечером под Тюменью. На двенадцатом километре трассы Тюмень - Боровский — Богандинский столкнулись две иномарки, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

66-летний водитель Nissan Almera, ехавший забирать с поля родственников, копавших картошку, по предварительным данным, нарушил правила очередности проезда и влетел в автомобиль Volvo. В результате ДТП пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью. Также пострадали 37-летний водитель Volvo и пассажиры его машины, 11 летняя дочь и 15-летний сын. От госпитализации они отказались.

На данный момент ГИБДД выясняет обстоятельства случившейся аварии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. В дорожно-транспортном пострадал один человек.

#Новости#Тюмень#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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