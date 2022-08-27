Под Тюменью произошло смертельное ДТП. Пострадали двое детей

66-летний водитель Nissan Almera, ехавший забирать с поля родственников, копавших картошку, по предварительным данным, нарушил правила очередности проезда и влетел в автомобиль Volvo. В результате ДТП пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью. Также пострадали 37-летний водитель Volvo и пассажиры его машины, 11 летняя дочь и 15-летний сын. От госпитализации они отказались.
На данный момент ГИБДД выясняет обстоятельства случившейся аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. В дорожно-транспортном пострадал один человек.