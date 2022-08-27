На тюменских дорогах в пятницу в ДТП попали 6 детей

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Kia Spectra. Он нарушил безопасную дистанцию.
Еще одна авария произошла в тюменском селе Сингуль Татарский. Здесь 13-летний школьник без прав, передвигавшийся на мопеде, наехал на стоящую у дороги 12-летнюю селянку. В результате ДТП девочка получила различные травмы. Юный водитель не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в накануне под Тюменью произошла смертельная авария. Погиб 66-летниий пенсионер. Травмы получили двое детей 11 и 15 лет.