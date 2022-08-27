nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На тюменских дорогах в пятницу в ДТП попали 6 детей

27 августа 04:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
Шестеро детей пострадали накануне на тюменских дорогах. Двое из них получили травмы в вечернем ДТП на улице Трактовой, где 25-летний водитель Kia Spectra врезался в Hyundai. В результате аварии различные ранения получили пассажиры Hyundai — 37-летняя женщина, 13-летний мальчик и 16–летняя девочка.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Kia Spectra. Он нарушил безопасную дистанцию.

Еще одна авария произошла в тюменском селе Сингуль Татарский. Здесь 13-летний школьник без прав, передвигавшийся на мопеде, наехал на стоящую у дороги 12-летнюю селянку. В результате ДТП девочка получила различные травмы. Юный водитель не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в накануне под Тюменью произошла смертельная авария. Погиб 66-летниий пенсионер. Травмы получили двое детей 11 и 15 лет.

#Новости#Тюмень#Дети#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25