На тюменских дорогах в пятницу в ДТП попали 6 детей

Шестеро детей пострадали накануне на тюменских дорогах. Двое из них получили травмы в вечернем ДТП на улице Трактовой, где 25-летний водитель Kia Spectra врезался в Hyundai. В результате аварии различные ранения получили пассажиры Hyundai — 37-летняя женщина, 13-летний мальчик и 16–летняя девочка.

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