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К концу августа в магазинах Тюмени снизились цены на сливы, груши, виноград, морковь

27 августа 03:01
Фото: 1Mi
К концу августа в Тюмени продолжилась тенденция снижения цен на некоторые фрукты и овощи, сообщает источник «Нашего города». Сливы теперь можно взять по 51 рублю за килограмм (было 65-85), нектарины стоят 86.

Груши «Конференция» продаются в магазинах за 99 рублей (по акции), зелёный виноград снизился до 89. Капуста стоит около 20 рублей за килограмм, морковь — 33. Картошка продаётся по 25-28.

Стоит отметить, что в этом году сезонные цены на помидоры снизились только до 69 рублей (на данный момент уже 74). Огурцы можно купить по 46. Этим летом стоимость яблок существенно не скорректировалась (около 74-80 рублей за кг).

Завершилось снижение цен на ягоды. Сейчас предложение черники, малины, черешни резко снизилось, поэтому, вероятнее всего, в скором времени их стоимость вновь начнет повышаться.

Стоит отметить, что ранее «Наш город» писал, что по данным департамента экономики Тюменской области, за предпоследнюю неделю августа рост цен на товары в регионе составил 0,06%. При этом отмечается снижение стоимости овощей, макаронных изделий, мясных продуктов.

Дешевеют также масло, мука, крупы. На 0,64% упали цены на стройматериалы, а на 0,18% — на туристические услуги. При этом не изменились цены на молочную продукцию и хлеб. А дорожает стоимость автомобилей и услуг населению.

Между тем, по данным Центрального Банка РФ, в июле инфляция в Тюменской области снизилась до 11,6%. ИПЦ заметно ниже, чем в среднем по стране – 15,1%. За месяц подешевели сезонные продукты борщевого набора.

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