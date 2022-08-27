К концу августа в магазинах Тюмени снизились цены на сливы, груши, виноград, морковь

Груши «Конференция» продаются в магазинах за 99 рублей (по акции), зелёный виноград снизился до 89. Капуста стоит около 20 рублей за килограмм, морковь — 33. Картошка продаётся по 25-28.
Стоит отметить, что в этом году сезонные цены на помидоры снизились только до 69 рублей (на данный момент уже 74). Огурцы можно купить по 46. Этим летом стоимость яблок существенно не скорректировалась (около 74-80 рублей за кг).
Завершилось снижение цен на ягоды. Сейчас предложение черники, малины, черешни резко снизилось, поэтому, вероятнее всего, в скором времени их стоимость вновь начнет повышаться.
Стоит отметить, что ранее «Наш город» писал, что по данным департамента экономики Тюменской области, за предпоследнюю неделю августа рост цен на товары в регионе составил 0,06%. При этом отмечается снижение стоимости овощей, макаронных изделий, мясных продуктов.
Дешевеют также масло, мука, крупы. На 0,64% упали цены на стройматериалы, а на 0,18% — на туристические услуги. При этом не изменились цены на молочную продукцию и хлеб. А дорожает стоимость автомобилей и услуг населению.
Между тем, по данным Центрального Банка РФ, в июле инфляция в Тюменской области снизилась до 11,6%. ИПЦ заметно ниже, чем в среднем по стране – 15,1%. За месяц подешевели сезонные продукты борщевого набора.