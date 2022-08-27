Депздрав начал поверку больницы, медики которой не увидели у пациентки отек мозга

Пациентке рекомендовали пройти повторную процедуру МРТ через полгода и отправили домой.
Поскольку состояние здоровья женщины стало ухудшаться, родные приняли решение обратиться в частную клинику, в которой позже выявили отек мозга и острый энцефалит. На данный момент женщина находится в больнице.
В депздраве «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент в медицинском учреждении проводится проверка контроля качества оказания медицинских услуг. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.