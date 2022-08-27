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Депздрав начал поверку больницы, медики которой не увидели у пациентки отек мозга

27 августа 12:28
Фото: 1Mi
Тюменский департамент здравоохранения начал расследование по факту инцидента, произошедшего 22 августа в городской больнице № 2. Напомним, к врачам с жалобами на головные боли обратилась жительница Тюмени. Медики сделали КТ и МРТ, но ничего серьезного не заметили.

Пациентке рекомендовали пройти повторную процедуру МРТ через полгода и отправили домой.

Поскольку состояние здоровья женщины стало ухудшаться, родные приняли решение обратиться в частную клинику, в которой позже выявили отек мозга и острый энцефалит. На данный момент женщина находится в больнице.

В депздраве «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент в медицинском учреждении проводится проверка контроля качества оказания медицинских услуг. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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