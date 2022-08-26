Жители тюменских Березников пожаловались на разрушающуюся школу

«Школа трещит по швам, что вынуждена начальные классы возить в соседнюю школу. Родителей поставили перед фактом. Первоклассников набрали много и теперь их некуда сажать», возмущен автор поста.
Автор отмечает, что никто из родителей не согласен с таким положением дел.
«На развязки городские у нас есть финансы, а на школы — нет», добавил пользователь.
Однако, люди в комментариях не согласились с негодующим автором, отметив, что в районе уже возводится новая школа.
«В Березниках ведь в процессе, строительство школы, может надо подождать немного», написал Роман Иванов.
«При чем тут развязки?» недоумевает Мержакип Ахметов.
«2 года сын ездил на школьном автобусе. Проблемы вообще не видела», оставила комментарий Наталья Глухова.
Стоит отметить, что в микрорайоне Березники действительно планируется возвести новую школу. Об этом сообщал губернатор Александр Моор во время прямой линии в конце прошлого года.
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