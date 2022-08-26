За последний месяц в Тюмени на Лесобазе произошли 2 взрыва, драка и стрельба из окон

В конце июля в пруду на Лесобазе чуть не утонул 3-летний ребёнок, его срочно госпитализировали в ОКБ № 2 и перевели в реанимацию. С начала года в Тюменской области утонуло около 30 человек. Из-за жаркой погоды число подобных случаев увеличилось. На прошлой неделе на озере Андреевское утонул 20-летний молодой человек. Отмечается, что он был в компании тюменцев и распивал спиртные напитки.