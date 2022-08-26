За последний месяц в Тюмени на Лесобазе произошли 2 взрыва, драка и стрельба из окон

В конце июля в пруду на Лесобазе чуть не утонул 3-летний ребёнок, его срочно госпитализировали в ОКБ № 2 и перевели в реанимацию. С начала года в Тюменской области утонуло около 30 человек. Из-за жаркой погоды число подобных случаев увеличилось. На прошлой неделе на озере Андреевское утонул 20-летний молодой человек. Отмечается, что он был в компании тюменцев и распивал спиртные напитки.
Двадцатого августа в этом же районе произошла драка. Видеоролик с записью инцидента появился 24 числа. На нём видно, что несколько молодых людей ввязались в драку, один из них ударил мужчину спину ножом. По информации УМВД, «на данный момент личности всех участников конфликта установлены».
Уже 23 августа в 00:50 произошло два взрыва на производственном объекте около улицы Судостроителей. Во время пожара взорвались два кислородных баллона, от возгорания пострадали два грузовика. Ущерб от стихии значительный.
Сегодня стало известно, что жители Лесобазы пожаловались на стрельбу из окон. Всё произошло около дома на улице Домостроителей, 26. Тюменцы утверждают, что всего было несколько выстрелов, подобное происходит здесь уже не первый раз. Горожане полагают, что от действий злоумышленника пострадали минимум 2 человека. По всей видимости стреляли из пневматической винтовки.
«Кто-то сделал 2-3 выстрела из пневматического оружия. Мои сожители сказали, что выстрелы были слышны и из других окон, то есть с другой стороны. Не знаю кто это, но зачем?»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что стали известны подробности дорожной аварии с «перевёртышем» на Лесобазе. Всё произошло 26 июля. В 21:40 на улице Западносибирской, 22, столкнулись автомобили Renault Logan и Volkswagen Passat. От удара первый перевернулся на крышу. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя Renault Logan — при повороте с перекрестка, он нарушил правила очередности проезда. Как рассказали «Нашему Городу» в управлении ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии пострадали два человека — 35-летний водитель Volkswagen Passat и 51-летний пассажир Renault Logan. Они получили травмы руки и плеча. Все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.