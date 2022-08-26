В ЯНАО одновременно стартовало возведение шести медицинских учреждений

Кроме того, символические сваи забили для еще нескольких медицинских учреждений, в числе которых − поликлинический комплекс в Муравленко, педиатрический корпус в Губкинском, стационар в Тазовском, детский центр в Тарко-Сале и участковая больница в одном из микрорайонов Нового Уренгоя — Коротчаево.
«Выполняем поручение нашего президента — повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны, в том числе на Крайнем Севере. Мы на Ямале этого точно добьемся, подходим к выполнению задачи сразу со всех сторон: строительство новых, современных медучреждений, оснащение их новейшей техникой, привлечение лучших кадров в регион. Важно, что внимание направлено не только на города, но и сельские территории, отдаленные районы»,считает глава региона Дмитрий Артюхов.
Будущая поликлиника в Ноябрьске сможет принять до 1400 пациентов в смену. Новый корпус будет сделан с теплым переходом к терапевтическому корпусу горбольницы.
Сейчас в Ноябрьске прием взрослых пациентов ведется в старом здании, построенном еще 30 лет назад. Места не хватает: за одну смену здесь могут принять лишь чуть более 600 человек. Люди с ограниченными возможностями здоровья жалуются на не приспособленные для них помещения, отсутствие лифтов.
Проект поликлиники был разработан специально для Ноябрьска. Он будет включать в себя семь этажей, включая технический. Площадь нового здания − почти 13 тысяч квадратных метров. В нем разместят травматологическое, терапевтическое, хирургическое отделения, а также отделение медпрофилактики и кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.