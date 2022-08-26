В ЯНАО одновременно стартовало возведение шести медицинских учреждений

Сейчас в Ноябрьске прием взрослых пациентов ведется в старом здании, построенном еще 30 лет назад. Места не хватает: за одну смену здесь могут принять лишь чуть более 600 человек. Люди с ограниченными возможностями здоровья жалуются на не приспособленные для них помещения, отсутствие лифтов.