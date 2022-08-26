В Тюменской области поймали мужчину с коноплей в рюкзаке

Сотрудники полиции задержали жителя ХМАО. В его вещах были обнаружены свежесобранные растения.
В полиции выяснилось, что он приехал в Нижнетавдинский район с целью трудоустройства. На заброшенной ферме он нашел коноплю и взял её для собственного употребления. В его рюкзаке было найдено 800 граммов марихуаны.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас он задержан.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской колонии нашли селедку, фаршированную наркотиками.