В Тюмени полностью открыли движение по Червишевскому тракту

Сегодня ночью был завершен ремонт путепровода на пересечении Обхода и Червишевского тракта. Ограждения убрали и движение идёт по полосам.
Кроме того, открыли и заезд на путепровод со стороны Червишевского тракта.
Капитальный ремонт начался 2 июня. За это время было отремонтировано 6 полос. Обновили бетонное основание проезжей части моста. В работе использовалась технология, позволяющая снизить износ асфальта.
Стоит отметить, что дорожные работы создали огромные неудобства для жителей Червишевского и Московского трактов — они на протяжении лета постоянно вставали в многокилометровые пробки.