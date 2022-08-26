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В Тюмени полностью открыли движение по Червишевскому тракту

26 августа 05:10
Фото: 1Mi
В Тюмени открыто движение на Червишевской развязке. Об этом «Нашему городу» сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
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Тюмень

Сегодня ночью был завершен ремонт путепровода на пересечении Обхода и Червишевского тракта. Ограждения убрали и движение идёт по полосам.

Кроме того, открыли и заезд на путепровод со стороны Червишевского тракта.

Капитальный ремонт начался 2 июня. За это время было отремонтировано 6 полос. Обновили бетонное основание проезжей части моста. В работе использовалась технология, позволяющая снизить износ асфальта.

Стоит отметить, что дорожные работы создали огромные неудобства для жителей Червишевского и Московского трактов — они на протяжении лета постоянно вставали в многокилометровые пробки.

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