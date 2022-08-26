В Тюмени на парковке сбили цыганку

«Рядом с Щербакова, 142, около пекарни цыганка прыгнула под колеса машины», написал автор поста.
«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД Тюменской области.
«Женщина шла по краю парковки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и сбил её. Обстоятельства выясняются», прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени столкнулись два самокатчика: пострадала женщина.