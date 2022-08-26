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В Тюмени на парковке сбили цыганку

26 августа 08:46
Фото: 1Mi
Сегодня, 26 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост о том, что женщина бросилась под колеса машины.
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Тюмень

«Рядом с Щербакова, 142, около пекарни цыганка прыгнула под колеса машины», написал автор поста.

«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД Тюменской области.

«Женщина шла по краю парковки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и сбил её. Обстоятельства выясняются», прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени столкнулись два самокатчика: пострадала женщина.

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