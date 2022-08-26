В Тюмени на Мысу дети играли на проезжей части

«Детки не осознают, чем это может закончиться. Если кто-то узнает своих детей, забрать вряд ли успеете, но беседу провести можно», поделилась женщина.
Она добавила, что постаралась вразумить детей, но те не послушали.
Комментаторы цинично отнеслись к ситуации.
«Естественный отбор», написал Ричерд Мардан.
«Придурки малолетние. Из-за них могут люди пострадать. Родителей этих нужно привлечь к ответственности», считает Елена Денисова.
Напомним, что в Тюмени 143 ребенка пострадали в результате ДТП.
Ранее «Наш город» писал о детях, которые разъезжали на квадроцикле в Зареке.