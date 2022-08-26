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В Тюмени на Мысу дети играли на проезжей части

26 августа 05:16
Фото: 1Mi
В социальной сети ВКонтакте в сообществе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» опубликован пост анонимной пользовательницы о том, что дети выбегают на проезжую часть. Тюменка обратилась к родителям детей.
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Тюмень

«Детки не осознают, чем это может закончиться. Если кто-то узнает своих детей, забрать вряд ли успеете, но беседу провести можно», поделилась женщина.

Она добавила, что постаралась вразумить детей, но те не послушали.

Комментаторы цинично отнеслись к ситуации.

«Естественный отбор», написал Ричерд Мардан.

«Придурки малолетние. Из-за них могут люди пострадать. Родителей этих нужно привлечь к ответственности», считает Елена Денисова.

Напомним, что в Тюмени 143 ребенка пострадали в результате ДТП.

Ранее «Наш город» писал о детях, которые разъезжали на квадроцикле в Зареке.

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