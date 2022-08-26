В Тюмени на Лесобазе взрывают и стреляют, нашли останки, растет плата за детские сады

В Тюмени нашли останки в церкви
В городе заметили следственно-оперативную группу, которая работала у Спасской Церкви. Корреспондент «Нашего города» прибыл на место, чтобы выяснить детали происходящего.
У здания остановились автомобили полиции. На чемодане одного из членов группы была видна надпись «судебно-медицинская экспертиза».
По словам источника «Нашего города», на территории объекта нашли останки человека. В региональные управления СКР и МВД были направлен запросы, касающиеся происшествия.
На Лесобазе за месяц произошли несколько взрывов, стрельба и драки
В областной столице регистрируются серьезные происшествия в районе Лесобазы. Только за месяц здесь произошли взрыв на производственной базе, драка, поножовщина и стрельба по людям.Как рассказывают местные жители в социальных сетях, недавно на улице Домостроителей, 26 прозвучал ряд выстрелов. Предположительно, стреляли из окон.
23 августа в районе Лесобазы произошел пожар. В этот момент взорвались кислородные баллоны, которые располагались на территории производственной базы.
В прошлую субботу в сеть попал ролик, в котором несколько тюменцев подрались. В процессе один из молодых людей ударил другого ножом. В полиции отмечают, что личности участников инцидента установлены.
Тюменцам придется потратиться на детский сад
Согласно постановлению, подписанному главой администрации Тюмени, с началом осени плата за услуги детских садов возрастет. Так, с 1 сентября текущего года тюменца придется вместо 2,7 тысяч рублей платить 3 тысячи рублей. Такая цена установлена для групп полного дня.
Что касается групп кратковременного пребывания, то стоимость вырастет на 50 рублей.
Это решение связано с ростом цен на продукты питания. С ростом стоимости услуг появится возможность обеспечивать воспитанникам детских садов сбалансированное питание.