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В Тюмени на Лесобазе взрывают и стреляют, нашли останки, растет плата за детские сады

26 августа 18:49
Фото: 1Mi
Сегодня в областной столице заметили судмедэкспертов, которые приехали к Спасской Церкви. Источник «Нашего города» рассказал, что на месте нашли останки человека. Их предстоит изучить специалистам.
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Тюмень

В Тюмени нашли останки в церкви

В городе заметили следственно-оперативную группу, которая работала у Спасской Церкви. Корреспондент «Нашего города» прибыл на место, чтобы выяснить детали происходящего.

У здания остановились автомобили полиции. На чемодане одного из членов группы была видна надпись «судебно-медицинская экспертиза».

По словам источника «Нашего города», на территории объекта нашли останки человека. В региональные управления СКР и МВД были направлен запросы, касающиеся происшествия.

Полиция у Спасской церкви в Тюмени. Найдены останки человека.
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На Лесобазе за месяц произошли несколько взрывов, стрельба и драки

В областной столице регистрируются серьезные происшествия в районе Лесобазы. Только за месяц здесь произошли взрыв на производственной базе, драка, поножовщина и стрельба по людям.Как рассказывают местные жители в социальных сетях, недавно на улице Домостроителей, 26 прозвучал ряд выстрелов. Предположительно, стреляли из окон.

23 августа в районе Лесобазы произошел пожар. В этот момент взорвались кислородные баллоны, которые располагались на территории производственной базы.

В прошлую субботу в сеть попал ролик, в котором несколько тюменцев подрались. В процессе один из молодых людей ударил другого ножом. В полиции отмечают, что личности участников инцидента установлены.

За последний месяц в Тюмени на Лесобазе произошли 2 взрыва, драка и стрельба из окон
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Тюменцам придется потратиться на детский сад

Согласно постановлению, подписанному главой администрации Тюмени, с началом осени плата за услуги детских садов возрастет. Так, с 1 сентября текущего года тюменца придется вместо 2,7 тысяч рублей платить 3 тысячи рублей. Такая цена установлена для групп полного дня.

Что касается групп кратковременного пребывания, то стоимость вырастет на 50 рублей.

Это решение связано с ростом цен на продукты питания. С ростом стоимости услуг появится возможность обеспечивать воспитанникам детских садов сбалансированное питание.

Власти Тюмени с 1 сентября повышают плату на услуги детских садов
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