В Тюмени на Лесобазе взрывают и стреляют, нашли останки, растет плата за детские сады

В областной столице регистрируются серьезные происшествия в районе Лесобазы. Только за месяц здесь произошли взрыв на производственной базе, драка, поножовщина и стрельба по людям.Как рассказывают местные жители в социальных сетях, недавно на улице Домостроителей, 26 прозвучал ряд выстрелов. Предположительно, стреляли из окон.