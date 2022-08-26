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В Тюмени из-за 23-летнего водителя серьезно пострадала студентка ТюмГМУ

26 августа 10:21
Фото: 1Mi
В Тюмени суд вынес приговор водителю, из-за которого пострадала студентка ТюмГМУ. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, всё произошло 5 месяцев назад на улице Республики. Из-за травм девушка не смогла вовремя сдать сессию.

«В судебном заседании установлено, что ночью 26 марта 2022 года мужчина двигался на автомобиле марки «Фольксваген Пассат СС» по ул. Республики г. Тюмени не уступил дорогу автомобилю такси марки «Фольксваген ПОЛО» сообщили в региональной прокуратуре.

В результате ДТП студентка получила тяжкий вред здоровью. 23-летний тюменец получил 1 год ограничения свободы. Он не сможет выходить из дома с 22:00 до 06:00 и посещать массовые мероприятия.

Ранее «Наш город» сообщил, что 26 августа полностью открыли для движения развязку на Червишевском тракте.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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