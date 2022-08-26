В Тюмени из-за 23-летнего водителя серьезно пострадала студентка ТюмГМУ

«В судебном заседании установлено, что ночью 26 марта 2022 года мужчина двигался на автомобиле марки «Фольксваген Пассат СС» по ул. Республики г. Тюмени не уступил дорогу автомобилю такси марки «Фольксваген ПОЛО» сообщили в региональной прокуратуре.
В результате ДТП студентка получила тяжкий вред здоровью. 23-летний тюменец получил 1 год ограничения свободы. Он не сможет выходить из дома с 22:00 до 06:00 и посещать массовые мероприятия.
Ранее «Наш город» сообщил, что 26 августа полностью открыли для движения развязку на Червишевском тракте.