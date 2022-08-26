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В центре Тюмени на Сакко, Водопроводной и Советской эвакуируют больше всего машин

26 августа 15:09
Фото: Читатель «Наш город»
В Тюмени улицы Сакко, Водопроводная, Комсомольская и Советская обычно переполнены автомобилями. Инспекторы ДПС практически ежедневно эвакуируют неправильно припаркованные машины, сообщали «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

«Самым распространённым нарушением на этих улицах является парковка транспортного средства вблизи пешеходного перехода»сообщили изданию в пресс-службе ГИБДД.

Вторым по «популярности» нарушением ПДД в этой части города является остановка машины на парковочном месте для инвалидов. В ГИБДД отмечают, что данная тема часто вызывает у местных автолюбителей общественный резонанс и советуют читателям «Нашего города» при поездке в центр Тюмени чаще использовать общественный транспорт. Здесь парковочных мест всегда не хватает.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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