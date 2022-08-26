В центре Тюмени на Сакко, Водопроводной и Советской эвакуируют больше всего машин

Вторым по «популярности» нарушением ПДД в этой части города является остановка машины на парковочном месте для инвалидов. В ГИБДД отмечают, что данная тема часто вызывает у местных автолюбителей общественный резонанс и советуют читателям «Нашего города» при поездке в центр Тюмени чаще использовать общественный транспорт. Здесь парковочных мест всегда не хватает.