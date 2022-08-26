nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Тюмени на Профсоюзной обнаружены порубленные и сожженые останки животного

26 августа 11:37
Фото: 1Mi
Телеграм-канал «Tyumentimes Тюмень» сообщил, что в центре Тюмени на улице Профсоюзной, 70 были найдены порубленные и сожженые останки животного. Утверждается, что они принадлежат бездомной собаке.

Раньше здесь ходили три собаки, но недавно они пропали. Местные жители утверждают, что животные вели себя тихо.

«В начале августа они пропали. Одна из местных жительниц обеспокоилась внезапным отсутствием собак. Она искала их в округе и через несколько дней нашла через дорогу в районе строящегося ЖК „Машаров“. Однако их было уже двое, одна пропала»сообщили в телеграм-канале «Tyumentimes Тюмень».

Местные жители подозревают, что к инциденту может быть причастен «мужчина из кафе».

Ранее «Наш город» публиковал материал, в котором рассказывалось о случаях массового отравления бездомных. В прокуратуре уже пообещали провести проверку.

Материалы по теме
В Тюмени ухудшается качество воздуха, ищут догхантеров, штрафуют за дискредитацию ВС
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25