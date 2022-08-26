В центре Тюмени на Профсоюзной обнаружены порубленные и сожженые останки животного

Раньше здесь ходили три собаки, но недавно они пропали. Местные жители утверждают, что животные вели себя тихо.
«В начале августа они пропали. Одна из местных жительниц обеспокоилась внезапным отсутствием собак. Она искала их в округе и через несколько дней нашла через дорогу в районе строящегося ЖК „Машаров“. Однако их было уже двое, одна пропала»сообщили в телеграм-канале «Tyumentimes Тюмень».
Местные жители подозревают, что к инциденту может быть причастен «мужчина из кафе».
Ранее «Наш город» публиковал материал, в котором рассказывалось о случаях массового отравления бездомных. В прокуратуре уже пообещали провести проверку.