В центре Тюмени на Профсоюзной обнаружены порубленные и сожженые останки животного

«В начале августа они пропали. Одна из местных жительниц обеспокоилась внезапным отсутствием собак. Она искала их в округе и через несколько дней нашла через дорогу в районе строящегося ЖК „Машаров“. Однако их было уже двое, одна пропала»сообщили в телеграм-канале «Tyumentimes Тюмень».